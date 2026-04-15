Сафонов ответил на вопрос о своём сейве в первом тайме матча «Ливерпуль» — «ПСЖ» в ЛЧ

Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов ответил на вопрос о своём сейве после удара в упор на 31-й минуте ответного четвертьфинального матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Ливерпулем» (2:0). Команды играли на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра выступил Маурицио Мариани.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
14 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
0 : 2
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Дембеле – 72'     0:2 Дембеле – 90+1'    

«Мой сейв в первом тайме? Мне надо его пересмотреть, я не видел, не могу ничего сказать», — заявил Сафонов в эфире Okko.

Соперник «ПСЖ» по полуфиналу определится в среду, 15 апреля. Ответный матч между «Баварией» и мадридским «Реалом» состоится на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене. Первая игра прошла в Мадриде неделю назад и завершилась победой немецкого клуба (2:1).

Материалы по теме
Сейв-чума Сафонова в ЛЧ — с «Ливерпулем» тащил всё! А потом за «ПСЖ» решил Дембеле. Видео
