Сафонов ответил на вопрос о своём сейве в первом тайме матча «Ливерпуль» — «ПСЖ» в ЛЧ

Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов ответил на вопрос о своём сейве после удара в упор на 31-й минуте ответного четвертьфинального матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Ливерпулем» (2:0). Команды играли на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра выступил Маурицио Мариани.

«Мой сейв в первом тайме? Мне надо его пересмотреть, я не видел, не могу ничего сказать», — заявил Сафонов в эфире Okko.

Соперник «ПСЖ» по полуфиналу определится в среду, 15 апреля. Ответный матч между «Баварией» и мадридским «Реалом» состоится на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене. Первая игра прошла в Мадриде неделю назад и завершилась победой немецкого клуба (2:1).