«Атлетико» вышел в полуфинал ЛЧ впервые с сезона-2016/2017

«Атлетико» со счётом 1:2 уступил «Барселоне» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА (общий счёт 3:2) и вышел в полуфинал турнира впервые с сезона-2016/2017.

В розыгрыше турнира сезона-2016/2017 на аналогичной стадии «матрасники» переиграли «Лестер Сити» (1:0, 1:1), но в полуфинале уступили «Реалу» (0:3, 2:1), который и выиграл ЛЧ. В полуфинале текущего розыгрыша соревнования команда Диего Симеоне встретится с победителем противостояния «Арсенала» и «Спортинга».

На стадии 1/8 финала соревнования сине-гранатовые по сумме двух встреч победили «Ньюкасл» со счётом 8:3. На аналогичном этапе состязания «матрасники» по сумме двух матчей победили «Тоттенхэм» со счётом 7:5.