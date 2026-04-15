Маркиньос высказался о совместном сейве с Сафоновым в матче «Ливерпуль» — «ПСЖ»

Маркиньос высказался о совместном сейве с Сафоновым в матче «Ливерпуль» — «ПСЖ»
Комментарии

Защитник «ПСЖ» Маркиньос высказался о совместном сейве с голкипером Матвеем Сафоновым в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором парижский клуб одержал победу над «Ливерпулем» со счётом 2:0.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
14 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
0 : 2
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Дембеле – 72'     0:2 Дембеле – 90+1'    

«Сейв защитника лучше, чем гол. Именно такие моменты ценишь больше всего. Мой вратарь сделал сейв, а мне нужен было отбить второй мяч. Я обернулся и увидел приближающегося ван Дейка, инстинктивно бросился на мяч и попытался его отбить. Именно такие детали меняют ход матча.

Мы хорошо оборонялись. «Ливерпуль» использовал свои сильные стороны: длинные передачи, угловые и силовую игру. Мы же действовали надежно. В моменты, когда доминировали, нужно было использовать свои моменты и забивать голы. В моменты, когда были слабее, нужно было быть сильными и не пропускать. Именно это и делали, нам нужно продолжать в том же духе.

Видно, насколько зрелой стала команда. В прошлом году мы прошли через все ситуации, где могли набраться опыта. Выездные матчи, где у нас были трудности. Сегодня понимали, что игра ещё не закончена. Должны были приехать сюда, чтобы победить, именно такой настрой нам был необходим», — сказал Сафонов в эфире Canal+.

Сафонов совершил сейв на 31-й минуте, отбив удар в упор, а повторный удар защитника «Ливерпуля» ван Дейка накрыл Маркиньос.

