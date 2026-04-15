«Мы должны были забить два гола». Слот — об ответном матче «Ливерпуля» с «ПСЖ» в ЛЧ

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал итоги ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов с «ПСЖ» (0:2).

«Прошлая неделя была очень трудной и напряжённой, но мы показали, что можем значительно улучшить игру за неделю. Хочу похвалить ребят за то, как они себя проявили сегодня. Игроки продолжали бороться, даже когда мы проигрывали. Мы создали очень много моментов, но так уже не раз случалось в этом сезоне. Мы должны были забить два гола, но не забили ни одного. Теперь нам предстоит бороться за выход в следующую Лигу чемпионов», — приводит слова Слота официальный сайт УЕФА.

По сумме двух встреч «ПСЖ» обыграл мерсисайдцев со счётом 4:0 и вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет с победителем пары «Реал» Мадрид — «Бавария».