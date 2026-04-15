«Это было нелегко». Матвей Сафонов – о гостевой победе «ПСЖ» над «Ливерпулем» в ЛЧ

Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов прокомментировал победу парижан в ответном четвертьфинальном матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Ливерпулем» (2:0). Команды играли на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра выступил Маурицио Мариани.

«Спасибо за поздравления с победой. Мы счастливы, это было нелегко. Знали, что это будет настоящая битва.

В последнем матче мы показали, что хороши не только в атаке, но и в защите. «Ливерпуль» в первом матче не бил по воротам в первом тайме. Мы приехали сюда зная, что тут «Ливерпуль» будет биться, захочет перевернуть матч. Но мы выстояли», — сказал Сафонов в эфире Okko.