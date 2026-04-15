Сафонов был признан игроком матча 1/4 финала ЛЧ «Ливерпуль» — «ПСЖ» по версии WhoScored

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов получил наивысшую оценку в составах обеих команд за ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Ливерпулем» (2:0) по версии портала WhoScored. Команды играли на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра выступил Маурицио Мариани.

Сафонов провёл на поле все 90 минут и получил оценку 8,6. Такая же — у автора обоих голов в матче нападающего Усмана Дембеле. Наивысшую оценку в составе английской команды получил защитник Ибраима Конате (7,4).

Соперник «ПСЖ» по полуфиналу определится в среду, 15 апреля. Ответный матч между «Баварией» и мадридским «Реалом» состоится на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене. Первая игра прошла в Мадриде неделю назад и завершилась победой немецкого клуба (2:1).