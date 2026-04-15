«Выглядит всё плохо». Арне Слот — о травме Уго Экитике
Поделиться
Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал травму форварда клуба Уго Экитике, которую он получил в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с «ПСЖ» (0:2).
Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
14 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
0 : 2
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Дембеле – 72' 0:2 Дембеле – 90+1'
«Выглядит всё плохо, но пока сложно сказать, насколько всё серьезно. Завтра узнаем подробности», — приводит слова Слота официальный сайт УЕФА.
Экитике получил повреждение в середине первого тайма и не смог самостоятельно покинуть поле – его унесли на носилках. На 31-й минуте вместо Уго на поле появился Мохамед Салах.
По сумме двух встреч «ПСЖ» обыграл мерсисайдцев со счётом 4:0 и вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет с победителем пары «Реал» Мадрид — «Бавария».
Комментарии
- 15 апреля 2026
-
02:20
-
02:06
-
02:02
-
01:49
-
01:46
-
01:39
-
01:32
-
01:27
-
01:19
-
01:17
-
01:09
-
01:05
-
01:00
-
01:00
-
00:55
-
00:54
-
00:45
-
00:44
-
00:42
-
00:40
-
00:37
-
00:32
-
00:30
-
00:28
-
00:22
-
00:21
-
00:21
-
00:16
-
00:14
-
00:13
-
00:05
-
00:03
-
00:01
-
00:01
-
00:01