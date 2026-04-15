«Выглядит всё плохо». Арне Слот — о травме Уго Экитике

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал травму форварда клуба Уго Экитике, которую он получил в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с «ПСЖ» (0:2).

«Выглядит всё плохо, но пока сложно сказать, насколько всё серьезно. Завтра узнаем подробности», — приводит слова Слота официальный сайт УЕФА.

Экитике получил повреждение в середине первого тайма и не смог самостоятельно покинуть поле – его унесли на носилках. На 31-й минуте вместо Уго на поле появился Мохамед Салах.

По сумме двух встреч «ПСЖ» обыграл мерсисайдцев со счётом 4:0 и вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет с победителем пары «Реал» Мадрид — «Бавария».