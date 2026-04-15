Победа «ПСЖ» над «Ливерпулем» с «сухарём» Сафонова — в видеообзоре матча ЛЧ

В ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов сезона-2025/2026 «Ливерпуль» (Англия) проиграл «ПСЖ» (Франция). Игра проходила на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу гостей.

Дублем отметился нападающий гостей Усман Дембеле. На 73-й минуте он открыл счёт в матче, а на 90+1-й минуте упрочил преимущество французской команды.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

По сумме двух встреч «ПСЖ» обыграл мерсисайдцев со счётом 4:0 и вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет с победителем пары «Реал» Мадрид — «Бавария».

В стартовом составе парижан вышел российский вратарь Матвей Сафонов, проведший встречу «на ноль».