Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Видеообзор победы «ПСЖ» в ответном четвертьфинальном матче с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов сезона-2025/2026

Победа «ПСЖ» над «Ливерпулем» с «сухарём» Сафонова — в видеообзоре матча ЛЧ
В ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов сезона-2025/2026 «Ливерпуль» (Англия) проиграл «ПСЖ» (Франция). Игра проходила на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу гостей.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
14 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
0 : 2
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Дембеле – 72'     0:2 Дембеле – 90+1'    

Дублем отметился нападающий гостей Усман Дембеле. На 73-й минуте он открыл счёт в матче, а на 90+1-й минуте упрочил преимущество французской команды.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

По сумме двух встреч «ПСЖ» обыграл мерсисайдцев со счётом 4:0 и вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет с победителем пары «Реал» Мадрид — «Бавария».

В стартовом составе парижан вышел российский вратарь Матвей Сафонов, проведший встречу «на ноль».

