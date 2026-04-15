Гризманн праздновал с фанатами победу «Атлетико» над «Барселоной» и последним покинул поле

Форвард «Атлетико» Антуан Гризманн праздновал вместе с фанатами победу над «Барселоной» (2:0, 1:2) в 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА. Команды играли на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. В качестве главного арбитра выступил Клеман Тюрпен.

После финального свистка французский нападающий остался на поле, когда все игроки обеих команд уже отправились в раздевалки. Гризманн продолжал праздновать и заряжать фанатов на песни и кричалки. Ранее стало известно, что футболист покинет мадридский клуб в конце сезона.

В полуфинале ЛЧ «Атлетико» встретится с сильнейшей командой из пары «Арсенал» — «Спортинг» Первый матч состоялся неделю назад и завершился победой «канониров» (1:0).