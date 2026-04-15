Победа «Барселоны» над мадридским «Атлетико» — в видеообзоре матча ЛЧ

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 мадридский «Атлетико» уступил «Барселоне» со счётом 1:2, но за счёт победы в первой встрече (2:0) «матрасники» прошли дальше. Игра состоялась на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде.

В составе хозяев единственный мяч забил Адемола Лукман.

В составе гостей голы записали на свой счёт Ламин Ямаль и Ферран Торрес.

На 80-й минуте у гостей красную карточку получил защитник каталонцев Эрик Гарсия.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

В полуфинале турнира «Атлетико» сыграет с победителем противостояния «Арсенала» и «Спортинга».