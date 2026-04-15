У «ПСЖ» пять побед и ничья в шести матчах с клубами АПЛ в сезоне Лиги чемпионов

Победа над «Ливерпулем» (2:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА стала для «ПСЖ» пятой в шести матчах с английскими командами. Встреча проходила на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра выступил Маурицио Мариани.

Ранее «ПСЖ» победил «Ливерпуль» (2:0) в первом четвертьфинальном матче. На стадии 1/8 финала чемпионы Франции дважды разгромили «Челси» (5:2, 3:0). В общем этапе парижане оказались сильнее «Тоттенхэма» (5:3) и сыграли вничью с «Ньюкаслом» (1:1).

Соперник «ПСЖ» по полуфиналу определится в среду, 15 апреля. Ответный матч между «Баварией» и мадридским «Реалом» состоится на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене. Первая игра прошла в Мадриде неделю назад и завершилась победой немецкого клуба (2:1).