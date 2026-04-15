Симеоне высказался об ответном матче «Атлетико» с «Барселоной» в 1/4 финала ЛЧ

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов с «Барселоной» (1:2).

«В первом тайме мы прикладывали гигантские усилия и, несмотря на отдельные индивидуальные ошибки, смогли наладить игру. Гол был просто прекрасен. Такое начало было вполне вероятным, так как соперник очень хорош. Ошибки против такого не сойдут с рук. Нам нужно было вести свою игру и атаковать, поскольку нельзя было одной только обороной решить исход матча, даже несмотря на то, что тебя буквально принуждают обороняться. Во втором тайме игра стала идти в более равной борьбе. Замены придали нам сил, а соперники сбавили темп, взвинченный в первом тайме», — приводит слова Симеоне официальный сайт УЕФА.

По сумме двух матчей сине-гранатовые уступили мадридскому «Атлетико» со счётом 2:3. В полуфинале турнира «матрасники» сыграют с победителем противостояния «Арсенала» и «Спортинга»