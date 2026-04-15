Диего Симеоне высказался о выходе «Атлетико» в полуфинал Лиги чемпионов

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал выход клуба в полуфинал Лиги чемпионов.

«Мы проходим в полуфинал с хорошим настроем и верой в свои силы. Знаем свои сильные и слабые стороны. Будучи совершенно уверенными в том, что делаем, готовы и будем бороться за то, к чему стремились столько лет», — приводит слова Симеоне официальный сайт УЕФА.

По сумме двух матчей «Барселона» уступила мадридскому «Атлетико» со счётом 2:3. В полуфинале турнира «матрасники» сыграют с победителем противостояния «Арсенала» и «Спортинга».

На стадии 1/8 финала соревнования «Атлетико» по сумме двух матчей победил «Тоттенхэм» со счётом 7:5.