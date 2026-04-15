Диего Симеоне высказался о выходе «Атлетико» в полуфинал Лиги чемпионов
Поделиться
Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал выход клуба в полуфинал Лиги чемпионов.
Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
14 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 2
Барселона
Барселона, Испания
0:1 Ямаль – 4' 0:2 Ф. Торрес – 24' 1:2 Лукман – 31'
Удаления: нет / Гарсия – 79'
«Мы проходим в полуфинал с хорошим настроем и верой в свои силы. Знаем свои сильные и слабые стороны. Будучи совершенно уверенными в том, что делаем, готовы и будем бороться за то, к чему стремились столько лет», — приводит слова Симеоне официальный сайт УЕФА.
По сумме двух матчей «Барселона» уступила мадридскому «Атлетико» со счётом 2:3. В полуфинале турнира «матрасники» сыграют с победителем противостояния «Арсенала» и «Спортинга».
На стадии 1/8 финала соревнования «Атлетико» по сумме двух матчей победил «Тоттенхэм» со счётом 7:5.
