«Его выносы кулаками в нетрадиционном стиле оказались бесценными». RMC — о Сафонове в ЛЧ

Французское издание RMC Sport оценило выступления российского вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Ливерпулем» (2:0), отметив игру голкипера на выходах. Встреча проходила на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра выступил Маурицио Мариани.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
14 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
0 : 2
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Дембеле – 72'     0:2 Дембеле – 90+1'    

«Он совершил несколько решающих сейвов, например, спас ворота на 71-й минуте. Его выносы кулаками из штрафной, иногда в довольно нетрадиционном стиле, оказались бесценными», — говорится в материале RMC Sport.

Сафонов получил от издания оценку 7 из 10. Выше были оценены лишь защитник парижан Маркиньос (8) и автор двух забитых мячей Усман Дембеле (9).

