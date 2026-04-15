Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
«Было сложно, но мы справились». Луис Энрике — об ответном матче «ПСЖ» с «Ливерпулем» в ЛЧ

«Было сложно, но мы справились». Луис Энрике — об ответном матче «ПСЖ» с «Ливерпулем» в ЛЧ
Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал итоги ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (2:0).

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
14 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
0 : 2
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Дембеле – 72'     0:2 Дембеле – 90+1'    

«Напряжённый матч между двумя классными командами, которые демонстрируют очень хорошую игру. Для нас большая честь играть на «Энфилде». Первый тайм сложился в нашу пользу — мы контролировали игру и создали несколько отличных моментов. Во второй половине все было по-другому: пришлось много терпеть, они высоко прессинговали и сильно рисковали.

Было сложно, но мы справились с их прессингом и забили два гола. Чтобы побеждать в таких матчах, нужно защищаться с высокой интенсивностью. Все знают, что мы умеем играть с мячом, но сегодня мы показали, что способны играть и без него», — приводит слова Луиса Энрике официальный сайт УЕФА.

По сумме двух встреч «ПСЖ» обыграл мерсисайдцев со счётом 4:0 и вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет с победителем пары «Реал» Мадрид — «Бавария».

Материалы по теме
«Мы должны были забить два гола». Слот — об ответном матче «Ливерпуля» с «ПСЖ» в ЛЧ
