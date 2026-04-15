Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Это был украденный матч». Рафинья — о судействе в игре «Барселоны» с «Атлетико»

Комментарии

Форвард «Барселоны» Рафинья раскритиковал судейство после вылета каталонцев от «Атлетико» (2:0, 1:2) в 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА. Команды играли на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. В качестве главного арбитра выступил Клеман Тюрпен.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
14 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 2
Барселона
Барселона, Испания
0:1 Ямаль – 4'     0:2 Ф. Торрес – 24'     1:2 Лукман – 31'    
Удаления: нет / Гарсия – 79'

«Для меня это был украденный матч. Мало того, что у судейства было много проблем, принятые ими решения были невероятными. «Атлетико» совершил не знаю сколько фолов, а судья не показал им ни одной жёлтой карточки. Что я действительно хочу понять, так это их страх перед победой «Барселоны».

Это было тяжело, особенно когда видишь, что нужно втрое больше усилий, чтобы выиграть игру. Я понимаю, что можно допустить ошибку в одном матче, но в двух подряд?» — приводит слова Рафиньи Marca со ссылкой DAZN.

Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android