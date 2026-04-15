«Это был украденный матч». Рафинья — о судействе в игре «Барселоны» с «Атлетико»

Форвард «Барселоны» Рафинья раскритиковал судейство после вылета каталонцев от «Атлетико» (2:0, 1:2) в 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА. Команды играли на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. В качестве главного арбитра выступил Клеман Тюрпен.

«Для меня это был украденный матч. Мало того, что у судейства было много проблем, принятые ими решения были невероятными. «Атлетико» совершил не знаю сколько фолов, а судья не показал им ни одной жёлтой карточки. Что я действительно хочу понять, так это их страх перед победой «Барселоны».

Это было тяжело, особенно когда видишь, что нужно втрое больше усилий, чтобы выиграть игру. Я понимаю, что можно допустить ошибку в одном матче, но в двух подряд?» — приводит слова Рафиньи Marca со ссылкой DAZN.