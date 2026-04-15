«Это был украденный матч». Рафинья — о судействе в игре «Барселоны» с «Атлетико»
Форвард «Барселоны» Рафинья раскритиковал судейство после вылета каталонцев от «Атлетико» (2:0, 1:2) в 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА. Команды играли на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. В качестве главного арбитра выступил Клеман Тюрпен.
Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
14 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 2
Барселона
Барселона, Испания
0:1 Ямаль – 4' 0:2 Ф. Торрес – 24' 1:2 Лукман – 31'
Удаления: нет / Гарсия – 79'
«Для меня это был украденный матч. Мало того, что у судейства было много проблем, принятые ими решения были невероятными. «Атлетико» совершил не знаю сколько фолов, а судья не показал им ни одной жёлтой карточки. Что я действительно хочу понять, так это их страх перед победой «Барселоны».
Это было тяжело, особенно когда видишь, что нужно втрое больше усилий, чтобы выиграть игру. Я понимаю, что можно допустить ошибку в одном матче, но в двух подряд?» — приводит слова Рафиньи Marca со ссылкой DAZN.
Материалы по теме
- 15 апреля 2026
-
03:45
-
03:33
-
03:15
-
02:55
-
02:48
-
02:34
-
02:28
-
02:20
-
02:06
-
02:02
-
01:49
-
01:46
-
01:39
-
01:32
-
01:27
-
01:19
-
01:17
-
01:09
-
01:05
-
01:00
-
01:00
-
00:55
-
00:54
-
00:45
-
00:44
-
00:42
-
00:40
-
00:37
-
00:32
-
00:30
-
00:28
-
00:22
-
00:21
-
00:21
-
00:16