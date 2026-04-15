Луис Энрике рассказал о цели «ПСЖ» после выхода в 1/2 финала ЛЧ
Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о цели клуба после выхода в полуфинал Лиги чемпионов.
Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
14 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
0 : 2
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Дембеле – 72' 0:2 Дембеле – 90+1'
«В прошлом сезоне все думали, что мы не сможем выиграть Лигу чемпионов, потому что у нас слишком молодая команда. Теперь все знают, что мы чемпионы, но нам нужно расти. Это наша цель», — приводит слова Луиса Энрике официальный сайт УЕФА.
По сумме двух встреч «ПСЖ» обыграл «Ливерпуль» со счётом 4:0 и вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет с победителем пары «Реал» Мадрид — «Бавария».
На стадии 1/8 финала соревнования парижане по сумме двух встреч победили «Челси» со счётом 8:2.
«ПСЖ» в третий раз подряд вышел в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА.
