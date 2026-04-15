«Атлетико» затроллил «Барселону» после вылета из ЛЧ отсылкой на камбэк Леброна

Пресс-служба мадридского «Атлетико» затроллила «Барселону» после выхода в 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА. Команды играли на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. В качестве главного арбитра выступил Клеман Тюрпен.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
14 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 2
Барселона
Барселона, Испания
0:1 Ямаль – 4'     0:2 Ф. Торрес – 24'     1:2 Лукман – 31'    
Удаления: нет / Гарсия – 79'

Мадридцы одержали победу по сумме двух встреч (2:0, 1:2). После первого матча фанаты каталонцев запустили тренд в соцсетях, ставя на аватарки фотографии игроков команды в тёмных очках и с наушниками, отсылаясь к фото Леброна Джеймса времён камбэка «Кливленда» в финальной серии НБА-2016. После ответного четвертьфинала в соцсетях «Атлетико» были опубликованы фото футболистов мадридцев в тёмных очках и с наушниками.

Фото: соцсети «Атлетико»

В полуфинале ЛЧ «Атлетико» встретится с сильнейшей командой из пары «Арсенал» — «Спортинг» Первый матч состоялся неделю назад и завершился победой «канониров» (1:0).

