«Я очень рад». Гризманн — о победе «Атлетико» в матче с «Барселоной» в 1/4 финала ЛЧ

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн прокомментировал итоги ответного четвертьфинального матча ЛЧ с «Барселоной» (1:2).

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
14 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 2
Барселона
Барселона, Испания
0:1 Ямаль – 4'     0:2 Ф. Торрес – 24'     1:2 Лукман – 31'    
Удаления: нет / Гарсия – 79'

«Я очень рад. В таких матчах две ошибки могут дорого обойтись. Я потерял мяч перед вторым [голом] — был не на своей позиции. В итоге благодаря нашим болельщикам и нашему мастерству нам удалось забить нужный гол», — приводит слова Гризманн официальный сайт УЕФА.

По сумме двух матчей «Атлетико» победил «Барселону» со счётом 3:2. В полуфинале турнира «матрасники» сыграют с победителем противостояния «Арсенала» и «Спортинга».

На стадии 1/8 финала соревнования мадридцы по сумме двух матчей победили «Тоттенхэм» со счётом 7:5.

Материалы по теме
Симеоне высказался об ответном матче «Атлетико» с «Барселоной» в 1/4 финала ЛЧ
