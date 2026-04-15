«Я очень рад». Гризманн — о победе «Атлетико» в матче с «Барселоной» в 1/4 финала ЛЧ

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн прокомментировал итоги ответного четвертьфинального матча ЛЧ с «Барселоной» (1:2).

«Я очень рад. В таких матчах две ошибки могут дорого обойтись. Я потерял мяч перед вторым [голом] — был не на своей позиции. В итоге благодаря нашим болельщикам и нашему мастерству нам удалось забить нужный гол», — приводит слова Гризманн официальный сайт УЕФА.

По сумме двух матчей «Атлетико» победил «Барселону» со счётом 3:2. В полуфинале турнира «матрасники» сыграют с победителем противостояния «Арсенала» и «Спортинга».

На стадии 1/8 финала соревнования мадридцы по сумме двух матчей победили «Тоттенхэм» со счётом 7:5.