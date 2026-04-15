«Неважно, с кем играть». Антуан Гризманн — о сопернике «Атлетико» в полуфинале ЛЧ

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн высказался о возможном сопернике по полуфиналу Лиги чемпионов.

«Неважно, с кем играть. Главное, что сами продолжаем. Получился великолепный и сложный матч с фантастической командой, которая играет очень хорошо. Было тяжело, но дальше идем мы», — приводит слова Гризманн официальный сайт УЕФА.

По сумме двух матчей «Атлетико» победил «Барселону» со счётом 3:2. В полуфинале турнира «матрасники» сыграют с победителем противостояния «Арсенала» и «Спортинга».

На стадии 1/8 финала соревнования мадридцы по сумме двух матчей победили «Тоттенхэм» со счётом 7:5.