«Неважно, с кем играть». Антуан Гризманн — о сопернике «Атлетико» в полуфинале ЛЧ
Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн высказался о возможном сопернике по полуфиналу Лиги чемпионов.
Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
14 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 2
Барселона
Барселона, Испания
0:1 Ямаль – 4' 0:2 Ф. Торрес – 24' 1:2 Лукман – 31'
Удаления: нет / Гарсия – 79'
«Неважно, с кем играть. Главное, что сами продолжаем. Получился великолепный и сложный матч с фантастической командой, которая играет очень хорошо. Было тяжело, но дальше идем мы», — приводит слова Гризманн официальный сайт УЕФА.
По сумме двух матчей «Атлетико» победил «Барселону» со счётом 3:2. В полуфинале турнира «матрасники» сыграют с победителем противостояния «Арсенала» и «Спортинга».
На стадии 1/8 финала соревнования мадридцы по сумме двух матчей победили «Тоттенхэм» со счётом 7:5.
