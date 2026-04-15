«Мы очень рады этой победе». Дембеле — об ответном матче «ПСЖ» с «Ливерпулем» в ЛЧ
Вингер «ПСЖ» Усман Дембеле высказался об ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (2:0).
Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
14 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
0 : 2
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Дембеле – 72' 0:2 Дембеле – 90+1'
«Мы очень рады этой победе, потому что она была очень трудной, особенно второй тайм. Но мы нашли способ победить. Мы в полуфинале и очень этому рады.
Думаю, мы на том же уровне, что и в прошлом сезоне. Мы хотим выигрывать трофеи — постараемся дойти до конца. Будем играть в свою игру до конца турнира», — приводит слова Дембеле официальный сайт УЕФА.
По сумме двух встреч «ПСЖ» обыграл мерсисайдцев со счётом 4:0 и вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет с победителем пары «Реал» Мадрид — «Бавария».
