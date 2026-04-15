«Атлетико» при Симеоне три раза из трех выбивал «Барсу» из Лиги чемпионов
Поделиться
Мадридский «Атлетико» выбил «Барселону» из главного европейского клубного тунира, одержав победу по сумме двух встреч (2:0, 1:2) в 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.
Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
14 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 2
Барселона
Барселона, Испания
0:1 Ямаль – 4' 0:2 Ф. Торрес – 24' 1:2 Лукман – 31'
Удаления: нет / Гарсия – 79'
Таким образом, «Атлетико» при Диего Симеоне три раза из трех выбивал «Барселону» из Лиги чемпионов — ранее клуб из Мадрида делал это в сезоне-2013/2014 и сезоне-2015/2016.
Примечатательно, что в этом сезоне «Атлетико» выбил «Барселону» из второго турнира — ранее «матрасники» выбили «Барселону» из Кубка Испании также на стадии четвертьфиналов.
В полуфинале ЛЧ «Атлетико» встретится с сильнейшей командой из пары «Арсенал» — «Спортинг». Первый матч состоялся неделю назад и завершился победой английского клуба (1:0).
Симеоне возглавляет «Атлетико» с 2011 года.
Комментарии
- 15 апреля 2026
-
06:52
-
06:39
-
06:30
-
06:18
-
06:04
-
04:26
-
03:45
-
03:33
-
03:15
-
02:55
-
02:48
-
02:34
-
02:28
-
02:20
-
02:06
-
02:02
-
01:49
-
01:46
-
01:39
-
01:32
-
01:27
-
01:19
-
01:17
-
01:09
-
01:05
-
01:00
-
01:00
-
00:55
-
00:54
-
00:45
-
00:44
-
00:42
-
00:40
-
00:37
-
00:32