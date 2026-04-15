«Атлетико» при Симеоне три раза из трех выбивал «Барсу» из Лиги чемпионов

Мадридский «Атлетико» выбил «Барселону» из главного европейского клубного тунира, одержав победу по сумме двух встреч (2:0, 1:2) в 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Таким образом, «Атлетико» при Диего Симеоне три раза из трех выбивал «Барселону» из Лиги чемпионов — ранее клуб из Мадрида делал это в сезоне-2013/2014 и сезоне-2015/2016.

Примечатательно, что в этом сезоне «Атлетико» выбил «Барселону» из второго турнира — ранее «матрасники» выбили «Барселону» из Кубка Испании также на стадии четвертьфиналов.

В полуфинале ЛЧ «Атлетико» встретится с сильнейшей командой из пары «Арсенал» — «Спортинг». Первый матч состоялся неделю назад и завершился победой английского клуба (1:0).

Симеоне возглавляет «Атлетико» с 2011 года.