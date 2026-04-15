«Мы в полном восторге». Коке — о вылете «Барселоны» в 1/4 финала ЛЧ

Капитан мадридского «Атлетико» Коке Ресуррекьон прокомментировал исход ответного четвертьфинального поединка Лиги чемпионов с «Барселоной» (1:2).

«Мы в полном восторге от того, что выбили команду уровня «Барсы». В начале нам было тяжело, но команда справилась с этим. Были приложены колоссальные усилия, и мы заслуженно победили в этом противостоянии. Муссо превосходно провел матч, так же как Льоренте, Хулиан [Альварес] и Гризманн. Именно это нам и надо, чтобы продолжать борьбу в каждом из турниров, — забивать из любой точки поля», — приводит слова Коке Movistar+.

По сумме двух матчей «Атлетико» победил «Барселону» со счётом 3:2. В полуфинале турнира клуб из Мадрида сыграет с победителем противостояния «Арсенала» и «Спортинга».