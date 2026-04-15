«Мы в полном восторге». Коке — о вылете «Барселоны» в 1/4 финала ЛЧ
Капитан мадридского «Атлетико» Коке Ресуррекьон прокомментировал исход ответного четвертьфинального поединка Лиги чемпионов с «Барселоной» (1:2).
Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
14 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 2
Барселона
Барселона, Испания
0:1 Ямаль – 4' 0:2 Ф. Торрес – 24' 1:2 Лукман – 31'
Удаления: нет / Гарсия – 79'
«Мы в полном восторге от того, что выбили команду уровня «Барсы». В начале нам было тяжело, но команда справилась с этим. Были приложены колоссальные усилия, и мы заслуженно победили в этом противостоянии. Муссо превосходно провел матч, так же как Льоренте, Хулиан [Альварес] и Гризманн. Именно это нам и надо, чтобы продолжать борьбу в каждом из турниров, — забивать из любой точки поля», — приводит слова Коке Movistar+.
По сумме двух матчей «Атлетико» победил «Барселону» со счётом 3:2. В полуфинале турнира клуб из Мадрида сыграет с победителем противостояния «Арсенала» и «Спортинга».
