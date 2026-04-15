Арсенал — Спортинг. Прямая трансляция
Защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате прокомментировал вылет клуба из Лиги чемпионов

Защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате дал комментарий после ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов с «ПСЖ» (0:2).

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
14 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 2
Барселона
Барселона, Испания
0:1 Ямаль – 4'     0:2 Ф. Торрес – 24'     1:2 Лукман – 31'    
Удаления: нет / Гарсия – 79'

«У «ПСЖ» было много моментов дома, и они дважды забили, но мы знали, что можем сделать что-то особенное на «Энфилде». Мы создали много моментов здесь, но дважды пропустили. Это печально. Но таков футбол. «ПСЖ» сейчас даже сильнее, чем в прошлом сезоне, и показать такую ​​игру против них… Мы проиграли, но нужно отталкиваться от этого и понимать, на каком уровне мы можем быть. Участие в Лиге чемпионов — минимальное требование для «Ливерпуля». У нас осталось шесть игр. Мы знаем, насколько трудна английская Премьер-лига, но мы должны выложиться на полную, чтобы попасть в следующую Лигу чемпионов», — приводит слова Конате официальный сайт УЕФА.

По сумме двух встреч «ПСЖ» обыграл английский клуб со счётом 4:0 и вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет с победителем пары «Реал» Мадрид — «Бавария». «Ливерпуль» завершил участие в турнире.

