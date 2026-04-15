«Мы выложились на полную». Френки де Йонг — о вылете «Барселоны» из Лиги чемпионов

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг дал комментарий после вылета каталонцев от «Атлетико» (2:0, 1:2) в 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.

«Мы провели очень хороший матч и выложились на полную. У меня такое чувство, что удача была не на нашей стороне. Мы растем, у нас молодая и талантливая команда, которая может бороться за любые трофеи. Мы продолжим двигаться в том же духе. Всегда плохо вылетать в четвертьфинале. Нам хочется побеждать. Это не означает, что играем плохо или что мы на неверном пути. Все в Лиге чемпионов сводится к мелочам, и немного удачи не помешало бы. Если продолжим играть так же, рано или поздно она и нам улыбнется», — приводит слова Френки де Йонга Movistar+.

По сумме двух матчей «Атлетико» победил «Барселону» со счётом 3:2. В полуфинале турнира клуб Диего Симеоне сыграет с победителем противостояния «Арсенала» и «Спортинга». «Барселона» завершила участие в турнире.