«Мы выстояли». Лукман — о поражении «Атлетико», но проходе дальше в Лиге чемпионов

Полузащитник испанского «Атлетико» Мадрид Адемола Лукман прокомментировал итоги ответного четвертьфинального матча ЛЧ с «Барселоной» (1:2).

«Уступая — 0:2… В игре из двух разных таймов. Но мы держались, мы выстояли. Сегодня победы не добились, но в полуфинал вышли», — приводит слова Лукмана TNT Sports.

По сумме двух матчей «Атлетико» победил «Барселону» со счётом 3:2. В полуфинале турнира коллектив Диего Симеоне сыграет с победителем противостояния «Арсенала» и «Спортинга».

Примечательно, что «Атлетико» Мадрид три раза из трех выбивал «Барселону» из Лиги чемпионов, причём все три — на стадии четвертьфиналов. А этом сезоне «Атлетико» выбил «Барселону» из второго турнира — ранее «матрасники» выбили каталонский клуб из Кубка Испании, также на этой стадии.