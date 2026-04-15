Бавария Мюнхен — Реал Мадрид. Прямая трансляция
«Мы выстояли». Лукман — о поражении «Атлетико», но проходе дальше в Лиге чемпионов

Полузащитник испанского «Атлетико» Мадрид Адемола Лукман прокомментировал итоги ответного четвертьфинального матча ЛЧ с «Барселоной» (1:2).

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
14 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 2
Барселона
Барселона, Испания
0:1 Ямаль – 4'     0:2 Ф. Торрес – 24'     1:2 Лукман – 31'    
Удаления: нет / Гарсия – 79'

«Уступая — 0:2… В игре из двух разных таймов. Но мы держались, мы выстояли. Сегодня победы не добились, но в полуфинал вышли», — приводит слова Лукмана TNT Sports.

По сумме двух матчей «Атлетико» победил «Барселону» со счётом 3:2. В полуфинале турнира коллектив Диего Симеоне сыграет с победителем противостояния «Арсенала» и «Спортинга».

Примечательно, что «Атлетико» Мадрид три раза из трех выбивал «Барселону» из Лиги чемпионов, причём все три — на стадии четвертьфиналов. А этом сезоне «Атлетико» выбил «Барселону» из второго турнира — ранее «матрасники» выбили каталонский клуб из Кубка Испании, также на этой стадии.

