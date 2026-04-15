«Это Лига чемпионов». Матвей Сафонов — о гостевой победе «ПСЖ» над «Ливерпулем» в ЛЧ

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов прокомментировал победу парижан в ответном четвертьфинальном матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Ливерпулем» (2:0). Клубы играли на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра выступил Маурицио Мариани.

«Это Лига чемпионов, это сложные игры, это снова большие игры, большие клубы, большие игроки, и, конечно, это будет нелегко, и мы понимали это, когда приехали сюда, что это будет битва, и «Ливерпуль» показал, что они хотят играть против нас. Опять же, я рад, что мы показали сегодня очень хорошую игру», — сказал Сафонов в эфире beIN Sports.

По сумме двух встреч «ПСЖ» обыграл английский клуб со счётом 4:0 и вышел в полуфинал Лиги чемпионов — там команда из Парижа сыграет с победителем пары «Реал» Мадрид — «Бавария».