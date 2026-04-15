Бавария Мюнхен — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Сафонов раскрыл рецепт успеха «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов высказался о победном пути своей команды в Лиге чемпионов после победы парижан в ответном четвертьфинальном матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Ливерпулем» (2:0).

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
14 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
0 : 2
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Дембеле – 72'     0:2 Дембеле – 90+1'    

«Я думаю, у всех есть такая идея, и это очень важно, всем нужно становиться лучше каждый день, и только так мы сможем чего-то добиться. Это почти в первую очередь психологический аспект, и теперь я думаю, что мы можем сказать, что большинство моих игроков в моей команде обладают очень сильным менталитетом. После прошлого года все поняли, что значит быть чемпионом, и все хотят повторить это снова», — сказал Сафонов в эфире beIN Sports.

По сумме двух встреч «ПСЖ» обыграл английский клуб со счётом 4:0 и вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где встретится с победителем пары «Реал» Мадрид — «Бавария».

В прошлом году парижане выиграли турнир.

Материалы по теме
Сейв-чума Сафонова в ЛЧ — с «Ливерпулем» тащил всё! А потом за «ПСЖ» решил Дембеле. Видео
Сейв-чума Сафонова в ЛЧ — с «Ливерпулем» тащил всё! А потом за «ПСЖ» решил Дембеле. Видео
