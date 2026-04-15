Сафонов раскрыл рецепт успеха «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов высказался о победном пути своей команды в Лиге чемпионов после победы парижан в ответном четвертьфинальном матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Ливерпулем» (2:0).

«Я думаю, у всех есть такая идея, и это очень важно, всем нужно становиться лучше каждый день, и только так мы сможем чего-то добиться. Это почти в первую очередь психологический аспект, и теперь я думаю, что мы можем сказать, что большинство моих игроков в моей команде обладают очень сильным менталитетом. После прошлого года все поняли, что значит быть чемпионом, и все хотят повторить это снова», — сказал Сафонов в эфире beIN Sports.

По сумме двух встреч «ПСЖ» обыграл английский клуб со счётом 4:0 и вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где встретится с победителем пары «Реал» Мадрид — «Бавария».

В прошлом году парижане выиграли турнир.