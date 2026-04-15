Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Что за матч, Матвей!» «ПСЖ» отреагировал на игру Сафонова против «Ливерпуля»
Комментарии

Во вторник, 14 апреля, «ПСЖ» выиграл у «Ливерпуля» со счетом 2:0 в гостях в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. По сумме двух матчей парижане победили со счетом 4:0 и вышли в полуфинал.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
14 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
0 : 2
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Дембеле – 72'     0:2 Дембеле – 90+1'    

В обоих матчах с «Ливерпулем» ворота «ПСЖ» защищал российский голкипер Матвей Сафонов.

«ПСЖ» в официальном аккаунте в своих социальных сетях посвятил российскому голкиперу отдельный пост.

«Что за матч, Матвей!» — говорится в публикации «ПСЖ».

Сафонов стал первым российским вратарём, сыгравшим «на ноль» на «Энфилде» в ЛЧ. Кроме того, голкипер провёл три «сухих» матча подряд за «ПСЖ» в Лиге чемпионов — Сафонов не пропустил в первом матче 1/4 финала ЛЧ с «Ливерпулем» (2:0) и в ответной игре 1/8 финала с «Челси» (3:0).

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android