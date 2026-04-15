«Что за матч, Матвей!» «ПСЖ» отреагировал на игру Сафонова против «Ливерпуля»

Во вторник, 14 апреля, «ПСЖ» выиграл у «Ливерпуля» со счетом 2:0 в гостях в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. По сумме двух матчей парижане победили со счетом 4:0 и вышли в полуфинал.

В обоих матчах с «Ливерпулем» ворота «ПСЖ» защищал российский голкипер Матвей Сафонов.

«ПСЖ» в официальном аккаунте в своих социальных сетях посвятил российскому голкиперу отдельный пост.

«Что за матч, Матвей!» — говорится в публикации «ПСЖ».

Сафонов стал первым российским вратарём, сыгравшим «на ноль» на «Энфилде» в ЛЧ. Кроме того, голкипер провёл три «сухих» матча подряд за «ПСЖ» в Лиге чемпионов — Сафонов не пропустил в первом матче 1/4 финала ЛЧ с «Ливерпулем» (2:0) и в ответной игре 1/8 финала с «Челси» (3:0).