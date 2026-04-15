«Что за матч, Матвей!» «ПСЖ» отреагировал на игру Сафонова против «Ливерпуля»
Во вторник, 14 апреля, «ПСЖ» выиграл у «Ливерпуля» со счетом 2:0 в гостях в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. По сумме двух матчей парижане победили со счетом 4:0 и вышли в полуфинал.
Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
14 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
0 : 2
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Дембеле – 72' 0:2 Дембеле – 90+1'
В обоих матчах с «Ливерпулем» ворота «ПСЖ» защищал российский голкипер Матвей Сафонов.
«ПСЖ» в официальном аккаунте в своих социальных сетях посвятил российскому голкиперу отдельный пост.
«Что за матч, Матвей!» — говорится в публикации «ПСЖ».
Сафонов стал первым российским вратарём, сыгравшим «на ноль» на «Энфилде» в ЛЧ. Кроме того, голкипер провёл три «сухих» матча подряд за «ПСЖ» в Лиге чемпионов — Сафонов не пропустил в первом матче 1/4 финала ЛЧ с «Ливерпулем» (2:0) и в ответной игре 1/8 финала с «Челси» (3:0).
