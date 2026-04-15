Рожков: рискнул бы всем и поехал в не самые сильные клубы из топ-5 лиг Европы

Футболист «Рубина» Илья Рожков рассказал о своей мечте — играть в Европе.

— Далер [Кузяев]— очень опытный футболист. То, что он поиграл во Франции, говорит о его уровне. Видно, что у него присутствуют игровые качества, которых нет у многих полузащитников в РПЛ. Мышлением отличается. А как человек — очень спокойный, тихий и работоспособный.

— Ты не скрываешь, что мечта — играть в Европе. Рискнул бы поехать в условный «Гавр», как Далер?

— Конечно, готов всем рискнуть и поехать в не самые большие клубы из топ-5 лиг. А там можно показать себя, – сказал Рожков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.