Бавария Мюнхен — Реал Мадрид. Прямая трансляция
15 апреля главные новости спорта, футбол, ЛЧ, хоккей, НХЛ, КХЛ, баскетбол, НБА, теннис, WTA.

«ПСЖ» с Сафоновым выбил «Ливерпуль» из ЛЧ, Шнайдер сыграет с Рыбакиной. Главное к утру
«ПСЖ» победил «Ливерпуль» и вышел в полуфинал ЛЧ, российская теннисистка Диана Шнайдер вышла во второй круг турнира в Штутгарте, «Барселона» переиграла «Атлетико», но вылетела из Лиги чемпионов. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «ПСЖ» победил «Ливерпуль» и вышел в полуфинал ЛЧ, Сафонов провёл «сухой» матч.
  2. Диана Шнайдер уверенно вышла во второй круг турнира в Штутгарте, где сразится с Рыбакиной.
  3. «Барселона» переиграла «Атлетико», но вылетела из Лиги чемпионов УЕФА.
  4. Ассист Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Коламбус» в заключительной игре регулярки НХЛ.
  5. Александр Овечкин сыграл во всех матчах сезона и вошёл в историю НХЛ.
  6. ХК ЦСКА одержал первую победу в четвертьфинале плей-офф с «Авангардом».
  7. «Майами» без Голдина проиграл «Шарлотт» в плей-ин НБА.
  8. Гол и два ассиста Мичкова помогли «Филадельфии» обыграть «Монреаль».
  9. Гол Юрова и передача Тарасенко помогли «Миннесоте» победить «Анахайм», Капризов не играл.
  10. «Портленд» победил «Финикс» в плей-ин, у Авдии 41 очко и 12 передач.
Топ-события среды: Лига чемпионов, последний (?) матч Овечкина в НХЛ, теннис и баскетбол
