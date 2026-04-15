«ПСЖ» с Сафоновым выбил «Ливерпуль» из ЛЧ, Шнайдер сыграет с Рыбакиной. Главное к утру
«ПСЖ» победил «Ливерпуль» и вышел в полуфинал ЛЧ, российская теннисистка Диана Шнайдер вышла во второй круг турнира в Штутгарте, «Барселона» переиграла «Атлетико», но вылетела из Лиги чемпионов. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «ПСЖ» победил «Ливерпуль» и вышел в полуфинал ЛЧ, Сафонов провёл «сухой» матч.
- Диана Шнайдер уверенно вышла во второй круг турнира в Штутгарте, где сразится с Рыбакиной.
- «Барселона» переиграла «Атлетико», но вылетела из Лиги чемпионов УЕФА.
- Ассист Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Коламбус» в заключительной игре регулярки НХЛ.
- Александр Овечкин сыграл во всех матчах сезона и вошёл в историю НХЛ.
- ХК ЦСКА одержал первую победу в четвертьфинале плей-офф с «Авангардом».
- «Майами» без Голдина проиграл «Шарлотт» в плей-ин НБА.
- Гол и два ассиста Мичкова помогли «Филадельфии» обыграть «Монреаль».
- Гол Юрова и передача Тарасенко помогли «Миннесоте» победить «Анахайм», Капризов не играл.
- «Портленд» победил «Финикс» в плей-ин, у Авдии 41 очко и 12 передач.
Материалы по теме
