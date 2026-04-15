Бавария Мюнхен — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Анчелотти обсудил с президентом Бразилии вызов Неймара в сборную на ЧМ-2026 — RMC Sport

Президент Бразилии Лула да Силва считает, что нападающий «Сантоса» Неймар должен участвовать в чемпионате мира — 2026, если будет готов физически и наберёт игровые кондиции.

«Я поговорил с Анчелотти, и он спросил меня: «Как вы думаете, следует ли вызывать Неймара в сборную?» Я ответил: «Если он физически готов, то он достаточно хорош», — приводит RMC Sport слова да Силвы.

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти должен в понедельник, 18 мая, объявить состав из 26 игроков для подготовки к ЧМ-2026, который пройдёт в Мексике, Канаде и США с 11 июня по 19 июля.

Ранее Анчелотти заявил, что вызовет на ЧМ только физически готовых игроков, а Неймару нужно набирать форму.

Неймар является лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии — 79 голов.

