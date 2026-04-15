Бавария Мюнхен — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Расписание матчей Лиги чемпионов по футболу 2025/2026 на 15 апреля 2026 года

Расписание матчей Лиги чемпионов — 2025/2026 по футболу на 15 апреля
Комментарии

Сегодня, 15 апреля, состоятся ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня, в рамках которого пройдут две игры.

Расписание матчей Лиги чемпионов 15 апреля (время московское):

22:00. «Арсенал» (Англия) — «Спортинг» (Португалия);
22:00. «Бавария» (Германия) — «Реал» Мадрид (Испания).

Первые матчи в этих парах состоялись 7 апреля. «Арсенал» обыграл «Спортинг» со счётом 1:0, а «Бавария» оказалась сильнее «Реала» — 2:1.

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия). Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года. Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «Пари Сен-Жермен».

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026
