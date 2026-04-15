Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Артета поделился ожиданиями от ответного матча «Арсенала» со «Спортингом» в 1/4 финала ЛЧ

Артета поделился ожиданиями от ответного матча «Арсенала» со «Спортингом» в 1/4 финала ЛЧ
Главный тренер английского «Арсенала» Микель Артета высказался о предстоящем ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с португальским «Спортингом». Встреча состоится сегодня, 15 апреля. В первом матче «Арсенал» выиграл со счётом 1:0.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
15 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Не начался
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы пытаемся добиться того, чего в истории клуба ещё не было, — выиграть одновременно Премьер-лигу и Лигу чемпионов. Это само по себе показывает, насколько сложна задача. Мы очень ценим то положение, в котором находимся. Мы боремся за победу в чемпионате и занимаем очень сильную позицию, хотя не выигрывали турнир уже 22 года.

Что я хочу увидеть от игроков? Никакого страха, только огонь. Вот и всё. Именно это я хочу видеть и в игроках, и в людях вокруг.

«Спортинг» постарается навязать свой футбол и доминировать. Нам нужно правильно встроиться в этот контекст. Мы готовы и сделаем для победы всё, что потребуется», — приводит слова Артеты официальный сайт УЕФА.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android