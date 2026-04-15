Артета поделился ожиданиями от ответного матча «Арсенала» со «Спортингом» в 1/4 финала ЛЧ

Главный тренер английского «Арсенала» Микель Артета высказался о предстоящем ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с португальским «Спортингом». Встреча состоится сегодня, 15 апреля. В первом матче «Арсенал» выиграл со счётом 1:0.

«Мы пытаемся добиться того, чего в истории клуба ещё не было, — выиграть одновременно Премьер-лигу и Лигу чемпионов. Это само по себе показывает, насколько сложна задача. Мы очень ценим то положение, в котором находимся. Мы боремся за победу в чемпионате и занимаем очень сильную позицию, хотя не выигрывали турнир уже 22 года.

Что я хочу увидеть от игроков? Никакого страха, только огонь. Вот и всё. Именно это я хочу видеть и в игроках, и в людях вокруг.

«Спортинг» постарается навязать свой футбол и доминировать. Нам нужно правильно встроиться в этот контекст. Мы готовы и сделаем для победы всё, что потребуется», — приводит слова Артеты официальный сайт УЕФА.