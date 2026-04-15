Тренер «Спортинга»: нужно сделать то, чего в этой ЛЧ никто не делал, — обыграть «Арсенал»

Главный тренер португальского «Спортинга» Руй Боржеш высказался о предстоящем ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с английским «Арсеналом». Встреча состоится сегодня, 15 апреля. В первом матче «Арсенал» выиграл со счётом 1:0.

«Мы должны сохранять свой стиль в любой ситуации, независимо от соперника и турнира. Про мотивацию говорить не нужно — игроки и так каждый раз демонстрируют характер. Важно получать удовольствие от игры, стремясь к тому, чего клуб ещё не добивался, но при этом чётко понимать, насколько это сложная задача.

Нам нужно сделать то, чего в этой Лиге чемпионов ещё никто не делал, — обыграть «Арсенал». Уверенность в характере каждого игрока у нас безграничная. Мы в числе восьми лучших команд турнира, и это очень важная неделя», — приводит слова Боржеша официальный сайт УЕФА.