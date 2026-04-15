«Бавария» — «Реал»: трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 22:00 мск

Сегодня, 15 апреля, состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «Бавария» (Германия) и мадридский «Реал» (Испания). Игра пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен». В качестве главного арбитра встречи выступит Славко Винчич. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В первом матче «Бавария» победила «Реал» со счётом 2:1.

На стадии 1/8 финала соревнования «сливочные» по сумме двух встреч одолели «Манчестер Сити» со счётом 5:1. На аналогичном этапе состязания мюнхенцы по сумме двух матчей разгромили «Аталанту» со счётом 10:2.