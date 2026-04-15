Защитник «Рубина» Рожков прокомментировал новости о возможном переходе в топ-клубы РПЛ

Футболист казанского «Рубина» Илья Рожков прокомментировал новости о возможном переходе в топ-клубы Мир Российской Премьер-Лиги. Ранее СМИ сообщали об интересе к Рожкову со стороны ведущих клубов чемпионата страны по футболу.

«Если такие слухи ходят, возможно, какой-то интерес действительно есть. Это означает, что я двигаюсь в правильном направлении. А я просто продолжаю выполнять свою работу. Какие-то новости я узнаю даже не сам — присылают. С толку это не сбивает, стараюсь не читать медиа, чтобы мусора в голове не было», – сказал Рожков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.