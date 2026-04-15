«Арсенал» — «Спортинг»: текстовая трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 22:00 мск

Сегодня, 15 апреля, состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся лондонский «Арсенал» (Англия) и лиссабонский «Спортинг» (Португалия). Игра пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Франсуа Летексье. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В первом матче «Арсенал» победил «Спортинг» со счётом 1:0.

На стадии 1/8 финала соревнования «Спортинг» по сумме двух встреч победил «Будё-Глимт» со счётом 5:3. На аналогичном этапе состязания «канониры» по сумме двух матчей одолели «Байер» со счётом 3:1.