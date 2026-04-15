Бавария Мюнхен — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Бавария — Реал: как команды играли друг с другом последние пять матчей перед 1/4 финала Лиги чемпионов 15 апреля 2026

Сегодня, 15 апреля, состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «Бавария» (Германия) и мадридский «Реал» (Испания). Игра пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен». В качестве главного арбитра встречи выступит Славко Винчич. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих команд в последних пяти официальных матчах друг с другом.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
15 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Последние пять матчей между «Баварией» и «Реалом»:

07.04.2026. Лига чемпионов. «Реал» Мадрид — «Бавария» — 1:2;
08.05.2024. Лига чемпионов. «Реал» Мадрид — «Бавария» — 2:1;
30.04.2024. Лига чемпионов. «Бавария» — «Реал» Мадрид — 2:2;
01.05.2018. Лига чемпионов. «Реал» Мадрид — «Бавария» — 2:2;
25.04.2018. Лига чемпионов. «Бавария» — «Реал» Мадрид — 1:2.

С полной историей личных встреч «Баварии» и «Реала» можно ознакомиться по ссылке.

