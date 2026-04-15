Бавария Мюнхен — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Шнякин намекнул, что ЦСКА может интересоваться Талалаевым

Шнякин намекнул, что ЦСКА может интересоваться Талалаевым
Российский комментатор Дмитрий Шнякин намекнул, что владеет информацией об интересе московского ЦСКА к главному тренеру калининградской «Балтики» Андрею Талалаеву.

«Может быть, это и не просто мой прогноз. Какая-то вот информация», — сказал Шнякин в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Армейцев возглавляет Фабио Челестини, который подписал контракт с клубом летом 2025 года.

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 42 очка за 24 матча. «Балтика» располагается на четвёртой строчке, заработав 44 очка. На первой строчке находится «Краснодар» (53).

