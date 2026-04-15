«Арсенал» — «Спортинг»: как команды играли друг с другом последние пять матчей

Сегодня, 15 апреля, состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся лондонский «Арсенал» (Англия) и лиссабонский «Спортинг» (Португалия). Игра пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Франсуа Летексье. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих команд в последних пяти официальных матчах друг с другом.

Последние пять матчей между «Арсеналом» и «Спортингом»:

07.04.2026. Лига чемпионов. «Спортинг» — «Арсенал» — 0:1;

26.11.2024. Лига чемпионов. «Спортинг» — «Арсенал» — 1:5;

16.03.2023. Лига Европы. «Арсенал» — «Спортинг» — 1:1 (3:5 пен.);

09.03.2023. Лига Европы. «Спортинг» — «Арсенал» — 2:2;

08.11.2018. Лига Европы. «Арсенал» — «Спортинг» — 0:0.

