«Естественное движение». Голкипер «Атлетико» Муссо — о столкновении с Лопесом

Голкипер испанского «Атлетико» Мадрид Хуан Муссо высказался о столкновении с полузащитником «Барселоны» Фермином Лопесом в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. «Атлетико» проиграл со счётом 1:2, но прошёл дальше по сумме двух матчей — 3:2.

«Красная карточка? Вы шутите? Как вы можете спрашивать меня об этом инциденте с Фермином? Мне тоже было больно. Моё естественное движение, чтобы перекрыть пространство, привело к столкновению с моей ногой», — приводит слова Муссо журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х.

В 1/2 финала Лиги чемпионов «Атлетико» встретится с победителем пары «Спортинг» — «Арсенал».