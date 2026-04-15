«Естественное движение». Голкипер «Атлетико» Муссо — о столкновении с Лопесом
Голкипер испанского «Атлетико» Мадрид Хуан Муссо высказался о столкновении с полузащитником «Барселоны» Фермином Лопесом в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. «Атлетико» проиграл со счётом 1:2, но прошёл дальше по сумме двух матчей — 3:2.
Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
14 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 2
Барселона
Барселона, Испания
0:1 Ямаль – 4' 0:2 Ф. Торрес – 24' 1:2 Лукман – 31'
Удаления: нет / Гарсия – 79'
«Красная карточка? Вы шутите? Как вы можете спрашивать меня об этом инциденте с Фермином? Мне тоже было больно. Моё естественное движение, чтобы перекрыть пространство, привело к столкновению с моей ногой», — приводит слова Муссо журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х.
В 1/2 финала Лиги чемпионов «Атлетико» встретится с победителем пары «Спортинг» — «Арсенал».
Материалы по теме
