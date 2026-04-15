Бавария Мюнхен — Реал Мадрид. Прямая трансляция
«Естественное движение». Голкипер «Атлетико» Муссо — о столкновении с Лопесом

Голкипер испанского «Атлетико» Мадрид Хуан Муссо высказался о столкновении с полузащитником «Барселоны» Фермином Лопесом в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. «Атлетико» проиграл со счётом 1:2, но прошёл дальше по сумме двух матчей — 3:2.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
14 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 2
Барселона
Барселона, Испания
0:1 Ямаль – 4'     0:2 Ф. Торрес – 24'     1:2 Лукман – 31'    
Удаления: нет / Гарсия – 79'

«Красная карточка? Вы шутите? Как вы можете спрашивать меня об этом инциденте с Фермином? Мне тоже было больно. Моё естественное движение, чтобы перекрыть пространство, привело к столкновению с моей ногой», — приводит слова Муссо журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х.

В 1/2 финала Лиги чемпионов «Атлетико» встретится с победителем пары «Спортинг» — «Арсенал».

Материалы по теме
«Барселона» вылетела из Лиги чемпионов! «Атлетико» снова выбил каталонскую команду
«Барселона» вылетела из Лиги чемпионов! «Атлетико» снова выбил каталонскую команду
