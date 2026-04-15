«Барселона» установила антирекорд испанских команд в Лиге чемпионов УЕФА. Сине-гранатовые стали первым испанским клубом, который 15 матчей подряд в ЛЧ не может сохранить свои ворота в неприкосновенности. Об этом сообщает статистический портал Opta.

«Барселона» пропускает как минимум один гол в каждом матче Лиги чемпионов с апреля 2025 года. Последний «сухой» матч каталонцев — это победа над дортмундской «Боруссией» со счётом 4:0.

Напомним, накануне «Барселона» вылетела из Лиги чемпионов сезона-2025/2026, уступив на стадии 1/4 финала турнира мадридскому «Атлетико». Общий счёт по сумме двух матчей — 3:2 в пользу мадридского клуба.