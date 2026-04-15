«Это пенальти». Бывший арбитр Оливер — о столкновении Муссо с Фермином Лопесом

Бывший футбольный судья Андухар Оливер высказался о столкновении голкипера «Атлетико» Хуана Муссо с полузащитником «Барселоны» Фермином Лопесом в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. «Атлетико» проиграл со счётом 1:2, но прошёл дальше по сумме двух матчей — 3:2. Лопес в результате столкновения с Муссо разбил нос, приземлившись лицом на шипы бутсы вратаря.

«Независимо от того, был ли злой умысел у Муссо или нет, это пенальти. Вратарь «Атлетико» выходит вперёд и наносит удар сопернику», — приводит слова Оливера Mundo Deportivo.

В 1/2 финала Лиги чемпионов «Атлетико» встретится с победителем пары «Спортинг» — «Арсенал».