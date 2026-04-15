Эрик Гарсия стал игроком с наибольшим количеством удалений в «Барселоне» в Лиге чемпионов
Защитник «Барселоны» Эрик Гарсия стал игроком с наибольшим количеством удалений в составе клуба в Лиге чемпионов после красной карточки в ответном матче 1/4 финала с мадридским «Атлетико». Об этом сообщил MisterChip в социальной сети Х. «Барселона» одержала победу со счётом 2:1, но проиграла по сумме двух матчей — 2:3.
Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
14 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 2
Барселона
Барселона, Испания
0:1 Ямаль – 4' 0:2 Ф. Торрес – 24' 1:2 Лукман – 31'
Удаления: нет / Гарсия – 79'
Удаления игроков «Барселоны» в Лиге чемпионов:
3 — Эрик Гарсия;
2 — Рональд Араухо, Пау Кубарси, Жерар Пике.
В текущем сезоне Лиги чемпионов 25-летний Эрик Гарсия провёл 11 матчей. Результативными действиями футболист не отметился. Также на его счету 29 игр, один забитый мяч и одна результативная передача в чемпионате Испании.
