Компани оценил назначение Мари-Луизе Эты на пост главного тренера «Униона»

Главный тренер немецкой «Баварии» Венсан Компани высказался о Мари-Луизе Эте, которая возглавила берлинский «Унион». Она стала первой женщиной, возглавившей мужской футбольный клуб в топ-5 европейских лиг.

«Я искренне рад за неё. Всегда очень легко отмахнуться от подобных знаковых моментов и сказать, что она просто тренер, как и любой другой. Но в конечном счёте это нечто совершенно особенное. Это открывает возможности для молодых женщин, которые теперь чувствуют, что и они могут стать тренерами. Это открывает двери. Желаю ей всего самого наилучшего», — приводит слова Компани пресс-служба «Баварии» в социальной сети Х.