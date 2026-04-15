Защитник «Рубина» Рожков: Лечи Садулаев из «Ахмата» похож на Хвичу Кварацхелию

Футболист «Рубина» Илья Рожков рассказал, кто из нынешних игроков Мир РПЛ похож на экс-вингера «Рубина» Хвичу Кварацхелию, который сейчас выступает за «ПСЖ».

— Мне было лет 16, я тогда прилетел после юношеской сборной из Венгрии, меня взяли потренироваться с основой. Обрадовался, конечно, но и волнение тоже было. Хвича меня пару раз проверил «между», даже тогда уровень чувствовался. Понятно, что в Европе он спрогрессировал ещё сильнее.

— Сейчас в РПЛ кто-то похож на Хвичу?

— Отмечу Лечи Садулаева из «Ахмата». В плане техники, дриблинга он очень похож на Хвичу, – сказал Рожков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.