Известный портал Sofascore выставил оценку Матвею Сафонову за матч с «Ливерпулем»

Статистический портал Sofascore выставил оценку российскому голкиперу «ПСЖ» Матвею Сафонову за матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с английским «Ливерпулем». Так, вратарь получил 7,4 балла — это второй результат в команде из Парижа. Лучшую оценку Sofascore поставил только нападающему Усману Дембеле.

Сафонов провёл на поле все 90 минут, совершив несколько важных спасений по ходу игры.

Соперник «ПСЖ» по полуфиналу определится сегодня, 15 апреля. Ответный матч между «Баварией» и мадридским «Реалом» состоится на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене. Первая игра прошла в Мадриде неделю назад и завершилась победой немецкого клуба (2:1).