Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Реал Мадрид. Прямая трансляция
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Симеоне: нелегко трижды выбивать «Барселону» в ЛЧ — «Барсу» Месси, «Барсу» Ламина

Комментарии

Главный тренер испанского «Атлетико» Мадрид Диего Симеоне высказался о выходе в 1/2 финала Лиги чемпионов после матчей с «Барселоной». «Атлетико» оказался сильнее по сумме игр 1/4 финала со счётом 3:2.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
14 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 2
Барселона
Барселона, Испания
0:1 Ямаль – 4'     0:2 Ф. Торрес – 24'     1:2 Лукман – 31'    
Удаления: нет / Гарсия – 79'

«Вы видели, как они играют? То, как они играют… Когда прозвучал стартовый свисток, я сказал: «Это нереально».

Нелегко трижды выбивать «Барселону» в четвертьфинале Лиги чемпионов — «Барсу» Месси, «Барсу» Ламина [Ямаля]», — приводит слова Симеоне Mundo Deportivo.

Ранее «Атлетико» проходил «Барселону» в Лиге чемпионов в сезонах-2013/2014 и 2015/2016.

В 1/2 финала Лиги чемпионов «Атлетико» встретится с победителем пары «Спортинг» — «Арсенал».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android