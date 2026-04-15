Симеоне: нелегко трижды выбивать «Барселону» в ЛЧ — «Барсу» Месси, «Барсу» Ламина

Главный тренер испанского «Атлетико» Мадрид Диего Симеоне высказался о выходе в 1/2 финала Лиги чемпионов после матчей с «Барселоной». «Атлетико» оказался сильнее по сумме игр 1/4 финала со счётом 3:2.

«Вы видели, как они играют? То, как они играют… Когда прозвучал стартовый свисток, я сказал: «Это нереально».

Нелегко трижды выбивать «Барселону» в четвертьфинале Лиги чемпионов — «Барсу» Месси, «Барсу» Ламина [Ямаля]», — приводит слова Симеоне Mundo Deportivo.

Ранее «Атлетико» проходил «Барселону» в Лиге чемпионов в сезонах-2013/2014 и 2015/2016.

В 1/2 финала Лиги чемпионов «Атлетико» встретится с победителем пары «Спортинг» — «Арсенал».