Симеоне: нелегко трижды выбивать «Барселону» в ЛЧ — «Барсу» Месси, «Барсу» Ламина
Поделиться
Главный тренер испанского «Атлетико» Мадрид Диего Симеоне высказался о выходе в 1/2 финала Лиги чемпионов после матчей с «Барселоной». «Атлетико» оказался сильнее по сумме игр 1/4 финала со счётом 3:2.
Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
14 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 2
Барселона
Барселона, Испания
0:1 Ямаль – 4' 0:2 Ф. Торрес – 24' 1:2 Лукман – 31'
Удаления: нет / Гарсия – 79'
«Вы видели, как они играют? То, как они играют… Когда прозвучал стартовый свисток, я сказал: «Это нереально».
Нелегко трижды выбивать «Барселону» в четвертьфинале Лиги чемпионов — «Барсу» Месси, «Барсу» Ламина [Ямаля]», — приводит слова Симеоне Mundo Deportivo.
Ранее «Атлетико» проходил «Барселону» в Лиге чемпионов в сезонах-2013/2014 и 2015/2016.
В 1/2 финала Лиги чемпионов «Атлетико» встретится с победителем пары «Спортинг» — «Арсенал».
Комментарии
- 15 апреля 2026
-
11:40
-
11:36
-
11:33
-
11:29
-
11:20
-
11:12
-
11:08
-
11:01
-
10:59
-
10:52
-
10:44
-
10:42
-
10:33
-
10:32
-
10:20
-
10:16
-
10:15
-
09:56
-
09:55
-
09:51
-
09:46
-
09:45
-
09:44
-
09:35
-
09:34
-
09:20
-
09:15
-
09:15
-
09:12
-
08:33
-
08:31
-
08:30
-
08:00
-
07:58
-
07:16