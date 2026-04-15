Бавария Мюнхен — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Коке отреагировал на слова Рафиньи про «ограбление» в матче ЛЧ «Атлетико» — «Барселона»

Полузащитник мадридского «Атлетико» Коке отреагировал на скандальные слова вингера «Барселоны» Рафиньи. Накануне бразилец заявил, что в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов каталонцев «ограбили», намекая на предвзятые решения арбитра. Напомним, «Барселона» обыграла «Атлетико» в ответном матче (2:1), но проиграла по сумме двух встреч (2:3). Каталонцы доигрывали матч в меньшинстве из-за удаления Эрика Гарсии.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
14 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 2
Барселона
Барселона, Испания
0:1 Ямаль – 4'     0:2 Ф. Торрес – 24'     1:2 Лукман – 31'    
Удаления: нет / Гарсия – 79'

«Рафинья сказал, что в этом матче было ограбление? Это его мнение, я его уважаю, но я с ним не согласен. Мы ничего не украли. Красная карточка была очевидной. Но я уважаю его точку зрения», — приводит слова Коке журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

